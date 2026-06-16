Midyat'ta Tarihi Kitabeler Bulundu - Son Dakika
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Midyat'ta Tarihi Kitabeler Bulundu

16.06.2026 18:41
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Mardin'in Midyat ilçesinde peyzaj çalışmaları sırasında tarihi kitabeler keşfedildi, inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde peyzaj çalışmaları sırasında üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Midyat ilçesi kırsal Ortaca Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları sırasında taşların üzerindeki yazıları fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Mardin Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, müze görevlileri tarihi olduğu değerlendirilen kitabeleri koruma altına aldı.

DÖNEMİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk incelemelerde, buluntuların tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilirken, kitabeler üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu ve hangi döneme tarihlendiğinin yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. Kitabelerin bölgedeki tarihi yapılarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yazıtların birden fazla taş blok üzerinde yer aldığı görüldü.

UZMAN HEYET İNCELEYECEK

Kitabelerin içeriğinin, ait olduğu dönemin ve yazı dilinin belirlenebilmesi amacıyla arkeologlar, sanat tarihçileri ve ilgili uzmanlardan oluşacak heyetin detaylı inceleme yapmasının beklendiği belirtildi. Buluntuların, bilimsel çalışmaların ardından Mardin Müze Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN,

Kaynak: DHA

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