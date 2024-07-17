Midyat'ta Turizm Denetim Komisyonu İşletmeleri Denetledi

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Mardin'in Midyat ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için çalışmalar yürüten Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesindeki Beyazsu Mesire Alanı'nda yer alan işletmeleri denetledi.

Vali Tuncay Akkoyun'un talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve belediye personelinden oluşan komisyon üyeleri, Beyazsu Mesire Alanı'nda yer alan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri denetimde işletmelerdeki fiyat listelerini, vergi levhalarını, iş yeri açma ruhsatlarını kontrol etti, temizlik-hijyen denetimi yaptı.