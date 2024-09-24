Mikati, BM için New York'a gidiyor

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İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, gelişmeleri görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yapıldığı New York'a gidecek.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Mikati'nin mevcut gelişmeler ışığında, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitmeye karar verdiği" ifade edildi.

Açıklamada, New York ziyareti nedeniyle bugün öğleden önce yapılması planlanan kabine toplantısının iptal edildiği aktarıldı.

Mikati, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik uzun süreli saldırıları ve işlediği katliamları durdurmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun faaliyetleri kapsamında Lübnan'ın diplomatik faaliyetlerinin yoğunlaştırılması adına New York'a gitmeye karar verdiğini; ancak İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle ziyaretini iptal ettiğini belirtmişti.