Mikati'den Suriye'deki Gelişmelere İlişkin Açıklama - Son Dakika
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Mikati'den Suriye'deki Gelişmelere İlişkin Açıklama

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye'deki siyasi gelişmelerin halkın tercihlerine uygun olmasını temenni etti.

17.12.2024 23:16
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine ilişkin, "Suriye'deki siyasi gelişmelerin, halkın tercihleriyle uyumlu ve Lübnan ile iyi ilişkiler sağlayacak bir şekilde hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mikati, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Mikati, "Suriye'deki siyasi gelişmelerin, halkın tercihleriyle uyumlu ve Lübnan ile iyi ilişkiler sağlayacak bir şekilde hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizim istediğimiz iki ülke arasındaki karşılıklı ve iyi komşuluğa dayalı saygıdır." ifadelerini kullandı.

" Hükümet, Suriye'de zorla kaybedilen ve hapsedilenler meselesiyle yakından ilgileniyor." diyen Mikati, "Bu insani ve milli meselede her türlü çabayı ve yardımı sağlamakta gecikmeyeceğiz. Bu şiddetli acıya son verebilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Mikati, konuya ilişkin İçişleri Bakanı ile toplantı yaptığını, ellerinde gerekli bilgilerin bulunduğunu ve Lübnanlı yetkililerin Suriyeli makamlarla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Suriye'nin Lübnan işgalinin sürdüğü 29 yıl boyunca (1976-2005) çok sayıda Lübnanlı, "Suriye işgaline karşı olan, Suriye rejimine düşman gruplara üye olmak veya bu gruplarla işbirliği yapmak gibi suçlamalardan" alıkonularak Suriye'de hapse atıldı ve zorla kaybedildi.

Lübnan merkezli "Suriye Hapishanelerindeki Lübnanlı Tutuklular Derneği" isimli sivil toplum kuruluşuna göre, Suriye cezaevlerinde zorla ortadan kaybedilen Lübnanlıların sayısının 622 olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 10 Aralık'ta Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulan 9 Lübnanlının ülkelerine ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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