Mikis Theodorakis, 101. doğum yılında İzmir'de sahnelenen özel konserle anıldı - Son Dakika
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Mikis Theodorakis, 101. doğum yılında İzmir'de sahnelenen özel konserle anıldı

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Mikis Theodorakis, 101. doğum yılında İzmir\'de sahnelenen özel konserle anıldı
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Mikis Theodorakis, 101. doğum yılında İzmir'de AASSM'de düzenlenen "Mikis Theodorakis ile Bir Yüzyıl" konseriyle anıldı. Gecede sanatçının yaşamı, müziği ve barış mücadelesi anlatıldı; Nazım Hikmet ile Ülkü Tamer'in eserleri seslendirildi.

(İZMİR)- Mikis Theodorakis, doğumunun 101. yılında İzmir'de düzenlenen "Mikis Theodorakis ile Bir Yüzyıl" konseriyle anıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) gecede sanatçının yaşamı, müziği ve barış mücadelesi anlatılırken, ölümsüz eserleri sanatseverlerle buluştu.

Yunan müziğinin unutulmaz efsanesi, besteci şef Mikis Theodorakis, 101. doğum yılında İzmir'de düzenlenen özel konserle anıldı.

Türkiye-Yunanistan Kültür Sanat Projeleri Direktörü Evrim Ateşler tarafından hazırlanan "Mikis Theodorakis ile Bir Yüzyıl" projesi kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede, usta sanatçının yaşamı, sanatı ve özgürlük mücadelesinden kesitler anlatılırken ölümsüz eserleri de seslendirildi. İki yakanın ortak kültürel mirasının müzikle buluştuğu konser büyük ilgi gördü.

İKİ YAKANIN ŞARKILARI DOSTLUĞU ANLATTI

Sözleri Nazım Hikmet'e ait "Karlı Kayın Ormanı" ile sözleri Ülkü Tamer'e ait "Güneş Topla Benim İçin" eserleri de gecede seslendirildi. İzleyiciler, eserlerin seslendirilmesine hep bir ağızdan eşlik etti. Zülfü Livaneli'nin projeye ilişkin kısa videosu da konuklarla paylaşıldı. Livaneli, videoda Mikis Theodorakis'le dostluğunu, iki halkın kardeşliğine yönelik yürüttükleri çalışmaları ve anılarını anlattı.

THEODORAKS'İN YAŞAMI SAHNEYE TAŞINDI

Gecede Mikis Theodorakis'in yaşam öyküsü, sürgün yılları ve bestelerinin ardındaki ilham veren hikayeler, Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncularından Hatice Aslan'ın anlatımıyla sahneye taşındı. Aslan'ın performansı, izleyicileri Theodorakis'in yaşamı ve sanatına uzanan duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Sahnedeki müzikal yolculuğa Yunan müzisyen Andreas Sarantidis'in buzuki performansı eşlik etti. Ege'nin iki yakası arasında sanat aracılığıyla güçlü bir dostluk ve kültür köprüsü kuran etkinlik, dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Konser sonunda sahnedeki sanatçılar, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: ANKA
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