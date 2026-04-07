Mikrocerrahi Laboratuvarı Açıldı

07.04.2026 20:28
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde Mikrolab-15 Laboratuvarı hizmete girdi, genç cerrahları eğitecek.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Mikrolab-15 Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde tıp eğitimi alanındaki nitelikli yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek mikrocerrahi eğitiminde önemli bir projeyi hayata geçirdi.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın maddi desteği ve Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği'nin (ACELEMDER) bilimsel katkılarıyla hayata geçirilen laboratuvar, genç cerrahların mikrocerrahi alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Programda konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitenin bilimsel altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Projenin, üniversite için önemli olduğunu anlatan Eronat, şunları kaydetti:

"Proje, bugünün değil geleceğin cerrahlarını yetiştirme vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Mikrocerrahi gibi ileri düzey uzmanlık gerektiren bir alanda, çağdaş ve sürdürülebilir eğitim modellerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu değerli projede emeği geçen TİSK Mikrocerrahi Rekonstrüksiyon Vakfı'na, katkı sunan akademisyenlerimize ve tıp fakültemizin kıymetli öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Kurulan bu laboratuvarın öğrencilerimize ve sağlık camiasına uzun yıllar önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatih Akkoç ise proje kapsamında uygulanan eğitim modelinin klasik yöntemlere alternatif olarak geliştirilen, etik kurul onayı gerektirmeyen ve sürdürülebilirliği yüksek cansız hayvan modelleri ile yürütüldüğünü ifade etti.

Akkoç, "Tavuk kanadı ve tavuk budu gibi kolay erişilebilir materyaller üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde; mikro sütür teknikleri, göz-el koordinasyonu ve dokulara atraumatik yaklaşım gibi temel mikrocerrahi beceriler etkin bir şekilde kazandırılmaktadır. Bu yöntem, laboratuvar hayvanı ihtiyacını azaltması ve eğitimin sürekliliğini sağlaması açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Günümüzde birçok merkezde klasik eğitimin güçlü bir tamamlayıcısı haline gelen bu modelin, üniversitemizde temel eğitim platformlarından biri olması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, başhekim yardımcıları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

