MIKTA Film Festivali New York\'ta başladı

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NEW MIKTA üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen "MIKTA Film Festivali" New York'taki Türkevi'nde başladı.

Film festivali için düzenlenen açılış resepsiyona Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'dan diplomatik temsilciler, vatandaşlar ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Türkevi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'nin birlik için bir sembol haline geldiğine dikkati çekerek, bu etkinliğin amacının da "çeşitlilikte birliği" sağlamak olduğunu ifade etti.

Özgür, New York'un kültür ve çeşitlik merkezi ve esasen bir eritme potası olduğunu belirterek, "MIKTA Film Festivali'nin" de bu şehrin farklı kültürler arasındaki uyum sağlama kabiliyetini yansıttığını dile getirdi.

MIKTA ülkelerinin çeşitli kültürel zenginliklerinin bulunduğuna işaret eden Özgür, film festivalinin de üye ülkeler arasındaki farklı coğrafyalar, ekonomiler ve kültürler arasında köprüler inşa etmeyi amaçladığını söyledi.

"MIKTA, 21. yüzyılda diplomatik faaliyetler için çok iyi bir örnek haline gelmiştir"

Başkonsolos Özgür, MIKTA'nın küresel yönetişimi geliştirmek için ortak çözümler üretmek amacıyla kurulan bir diplomatik girişim olduğunu anımsatarak, "Geriye baktığımızda da istişare ve işbirliğimizin giderek daha anlamlı ve ikna edici bir model ürettiğini görüyoruz. Yaptığımız işler de dikkatlerden kaçmıyor. MIKTA, 21. yüzyılda diplomatik faaliyetler için çok iyi bir örnek haline gelmiştir." dedi.

MIKTA'nın çok taraflılığa katkı sağlamak isteyen ülkeler için de önemli bir model teşkil ettiğinin altını çizen Özgür, "Farklı bölgeler ve kültürlerden gelen 5 ülke olarak, temel değerlerde buluşup, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına katkı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"MIKTA Film Festivali" çerçevesinde her salı günü üye ülkelerden bir film Türkevi'nde gösterime sunulacak.

Bugün Endonezya'dan "Labuan Hati", 14 Mayıs'ta Meksika'dan "Macario", 21 Mayıs'ta Kore'den "Minari", 28 Mayıs'ta Avustralya'dan "Sweet As" ve 4 Haziran'da Türkiye'den "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlı filmler Türkevi'nde izleyicilerle buluşacak.