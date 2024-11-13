MIKTA Paneli: Küresel Yönetişim ve İşbirliği

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Meksika'nın Ankara Büyükelçiliğince, başkentte "MIKTA'nın (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya arasında gayrıresmi istişare ve eşgüdüm platformu) Küresel Yönetişime Katkısı" paneli düzenlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlenen panele Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Thomas Pollack konuşmacı olarak katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, yaptığı konuşmada, dünyanın jeopolitik ve jeoekonomik bağlamda birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası küresel yönetişim için reform çağrıları yapıldığını ve çok taraflılığa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"MIKTA barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın ortak arayışı içinde kıtalar ve kültürler arasında köprü kuran milletlerin eşsiz ortaklığını temsil etmektedir." diyen Ekinci, platformun demokrasi, kapsayıcılık ve etkin çok taraflılık değerlerini yansıtarak küresel yönetişime katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Ekinci, MIKTA'nın Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içerisinde köprü oluşturma görevini üstlendiğini anlatarak, daha dirençli uluslararası toplumun inşa edilmesine destek olmak istediklerini ifade etti.

MIKTA üyelerinin bölgelerindeki çeşitli görüşleri birbirine aktardığına işaret eden Ekinci, platformun daha kapsayıcı küresel düzeni teşvik etmekte önemli rol oynadığını dile getirdi.

Ekinci, hiçbir milleti geride bırakmayan bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, sağlıktan göçe birçok meselenin diyalog yoluyla irdelenmesi gerektiğini anlattı.

Kutuplaşan dünyada MIKTA'nın rolü

Büyükelçi Hernandez de dünyanın birçok yerinde iklim değişikliği, salgınlar ve çatışmaların olumsuz yansımalarının görüldüğünün altını çizerek, "Dünyanın en güçlü ülkelerinin güvenlik, ticaret ve teknoloji için kıyasıya rekabet ettiğini görüyoruz. Daha da endişe verici olanı, uzun vadeli çözümlere ulaşmak için barışçıl yollara başvurma konusundaki isteksizliktir." dedi.

"İşbirliği yerine rekabet, diyalog yerine şiddet, ticaret yerine ekonomi savaşları, çok taraflılığı ve uluslararası hukuku merkeze koyan yapıcı yaklaşımların yerine kutuplaşma görüyoruz." ifadesini kullanan Hernandez, orta güçteki ülkelerin çok taraflı kurumları koruması ve diyalog ile işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Hernandez, MIKTA'nın kutuplaşan tarafları birbirine yakınlaştırma amacı güttüğünü, küresel ve bölgesel sorunlara çözüm aradıklarını kaydetti.

"MIKTA reform çağrılarının sesi olmalı"

Büyükelçi Purnama, çatışmaların uluslararası hukuka meydan okuduğu, barış ve güvenliği tehdit ettiği bir ortam oluştuğuna işaret ederek, dünyanın bir "ateş çemberi"ne dönüştüğünü ifade etti.

Ukrayna, Suriye ve Yemen'deki çatışmaların sürdüğüne işaret eden Purnama, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 44 bin Filistinli sivilin İsrail'in saldırıları sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Purnama, uluslararası sistemin sorunların çözülmesi konusundaki acziyetine ve uluslararası finans sistemindeki adaletsizliğe dikkati çekerek, MIKTA'nın bu koşullarda küresel sistemin çökmesine izin veremeyeceğini ve "reform çağrılarının sesi" olması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası düzen ve çok taraflılık zayıfladı

Büyükelçi Jeong da toplumu bir arada tutan uluslararası düzenin zayıfladığını kaydederek, dönüşüm için dönüm noktasında bulunulduğunu söyledi.

Güvenlik endişelerinin ve korumacı ekonomi politikalarının serbest piyasa ve ticaretin önüne geçtiği değerlendirmesinde bulunan Jeong, çok taraflılığın temsilcisi BM'nin de eski gücünde olmadığını belirtti.

Jeong, küresel sistemin adalet ve eşitlik temelinde daha kapsayıcı bir hale bürünmesi gerektiğini anlatarak, MIKTA'nın bu dönüşümlerin sağlanması için çaba sarf ettiğini ve kadınların güçlendirilmesinden Afrika'da tarımsal üretimin desteklenmesine kadar pek çok alanda projeler geliştirdiğini dile getirdi.

Küresel meselelerde uzlaşı

Maslahatgüzar Pollack da çok taraflı ve bölgesel organizasyonların küresel meselelerde uzlaşıya varamadığına işaret ederek, farklılıklarına rağmen MIKTA üyesi ülkelerin Gazze'deki insani kriz ve Ukrayna'daki savaş gibi konularda uzlaşı sağlayabildiğine dikkati çekti.

Orta güçteki demokrasilerin çok taraflılığı güçlendirmede oynayabileceği rolü yansıtması bakımından MIKTA'ya önem verdiklerini vurgulayan Pollack, hukukun üstünlüğü ve BM Şartı ilkelerinin savunulması gerektiğini kaydetti.

Pollack, MIKTA'nın kuzey, güney, doğu ve batıyı temsil ettiğini söyleyerek, üye ülkeler arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekti.