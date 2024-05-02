Mil-Diyanet Sen, İskenderun'da yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mil-Diyanet Sen, İskenderun'da yapılan saldırıyı kınadı

Mil-Diyanet Sen, İskenderun\'da yapılan saldırıyı kınadı

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyesi bir grup, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'ye yapılan saldırıyı kınadı.

02.05.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyesi bir grup, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'ye yapılan saldırıyı kınadı.

Mil Diyanet-Sen İskenderun İlçe Başkanı Fatin Cambaz ve beraberindekiler, Şehit Pamir Caddesi'nde bir araya geldi.

Cambaz, burada yaptığı açıklamada, din görevlilerine yapılan saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Saldırıları kınayan Cambaz, öldürülen Hasan İnci'nin adının görevli olduğu camiye ve Kur'an kursuna verilmesini talep etti.

Konuşmaların ardından öldürülen imam için dualar okundu.

Hasan İnci, 26 Nisan'da sabah namazı için görevli olduğu Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisine gittiği sırada komşusu tarafından gerçekleştirilen pompalı tüfekle saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, cinayet zanlısı komşu M.A.Ö. de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Diyanet Sen, İskenderun, Vakıf, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mil-Diyanet Sen, İskenderun'da yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mil-Diyanet Sen, İskenderun'da yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement