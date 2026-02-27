Milano'da Tramvay Kazası: 2 Ölü, 38 Yaralı - Son Dakika
Milano'da Tramvay Kazası: 2 Ölü, 38 Yaralı

27.02.2026 21:44
Milano'da raydan çıkan tramvay 2 kişinin ölümüne, 38 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İtalya'nın Milano kentinde bir tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'da şehir içi toplu ulaşım hatlarından olan 9 numaralı tramvay hattındaki bir tramvay, öğleden sonra, yerel saatle 16.00 civarında seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple Vittorio Veneto Bulvarı'nda raydan çıktı.

Tramvay, raydan çıktıktan sonra etraftaki insanlara ve araçlara çarparken, son olarak bir binanın zemin katındaki dükkana çarparak durabildi.

Kazada, tramvayın çarptığı 1 kişi ile içindeki 1 yolcu olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirirken, aralarında tramvaydaki yolcuların da bulunduğu 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazada sıkışanları kurtarmak için çalışma yürüttü.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Sala, burada yaptığı açıklamada, "Bu bir trajedi, 2 ölü, biri yoldan geçen, diğeri tramvayda. Ne olduğunu anlamak zor, bir soruşturma yapılacak." dedi.

Başbakan Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, kazayla ilgili taziyelerini iletirken, Milano şehriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti. Meloni, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bu arada, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili "taksirle öldürme ve yaralama" suçlamalarıyla soruşturma başlattığı ve tramvay sürücüsünün de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Basında çıkan haberlerde, kaza yerindeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde tramvayın yüksek hızda gittiği tespitinin yapıldığı, diğer taraftan kaza mahallinde raylar arasında hat değişikliği sağlayan makas noktası bulunduğu, dolayısıyla buradan kaynaklı bir sorun olup olmadığının da araştırılacağı kaydedildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

