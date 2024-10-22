Milano Üniversitesi, İsrail ile İşbirliğini Dondurdu

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İtalya'daki Milano Devlet Üniversitesinin, İsrail'deki Reichman Üniversitesi ile bilimsel işbirliği anlaşmalarını dondurduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Genç Filistinliler ve Üniversite Öğrenci Birliği dün, Milano Devlet Üniversitesinin Reichman Üniversitesi ile anlaşmasını dondurduğunu duyurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de üniversite yetkililerin Orta Doğu'daki durumun kötüleşmesine dikkati çektiği belirtildi.

Bu kararı bir "zafer" olarak değerlendiren öğrenci dernekleri, bu noktaya, üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin son aylarda uyguladığı güçlü baskı neticesinde ulaşıldığını belirtti.

Milano Devlet Üniversitesi, birkaç ay önce de bir diğer İsrail Üniversitesi Ariel ile ilişkilerini dondurmuştu.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve okullarının İsrail'deki üniversitelerle işbirliğini protesto etmek üzere geçen bahar aylarında Milano Devlet Üniversitesi'nde çadır kurma eylemleri yapmıştı.