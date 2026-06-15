Milanovic: AB'de Barış ve İşbirliği Öncelik Değil

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği (AB) için barış ve işbirliğinin öncelik olmadığı hissine kapıldığını belirtti.

???????Milanovic, Brdovec Belediyesi'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa'nın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'yı "çeşitli kafaların" yönettiğini aktaran Milanovic, "Şu anda barış ve işbirliğinin onlar (AB) için öncelik olmadığı hissine kapılıyorum." dedi.

Milanovic, AB'nin baskıcı yönüne vurgu yaparak, "Burada epey baskı, egemenlik kurma ihtiyacı, herkese akıl satma, tüm dünyaya bilgelik öğretme var. Bu, insanların sevmediği şey. Özellikle farklı kültürlerdeki, farklı inançlardaki, farklı ten rengindeki, tamamen farklı kültürlerdeki insanlar bunu sevmiyor." diye konuştu.

Hırvatistan'ın AB üyeliğiyle çok büyük bir sisteme girdiğini belirten Milanovic, Hırvat halkının bu yapı içinde her an neyin kendi çıkarına olduğunu, neyin zarar verebileceğini dikkatle izlemesi gerektiğini kaydetti.

Milanovic, Avrupa'yı tek bir devlet yapma yönünde büyük fikirlerin olduğunu dile getirerek, "Her şeyi birleştirerek Avrupa'yı tek bir devlet yapacak büyük fikirlerle kendimizi avutmamalıyız. Bu, yalnızca savaşa götürebilecek çok tehlikeli bir yanılgı. Bu benim mesajım." ifadelerini kullandı.