Milas açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildi

Milas açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlikçe tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Karaya çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?