Milas Belediye Başkanı Topuz, Anaokulu Öğrencilerini Ağırladı
Milas Belediye Başkanı Topuz, Anaokulu Öğrencilerini Ağırladı

25.02.2026 16:03  Güncelleme: 17:34
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Havva Ersoy Anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrenciler, buluşmada belediyenin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi alırken, merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu.

Havva Ersoy Anaokulu öğrencileri, yerel yönetimleri yakından tanımak amacıyla Topuz'u makamında ziyaret etti. Okul müdürü ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Topuz'a misafir olan 5-A Kelebekler Sınıfı ile 4-B Güneşler Sınıfı, belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirildi.

Ziyarette öğrenciler, merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Minik öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişini yakından tanıma imkanı elde etti.

Topuz tecrübelerini ve hayat hikayesini paylaştı

Topuz, öğrencilerin başkanın günlük çalışma programına ilişkin merak ettiği soruları yanıtladı. Öğrencilerin Milas ile ilgili taleplerini de dinleyen Topuz, isteklerin hızla yerine getirileceğini dile getirdi.

Belediye birimleri gezildi, demokrasi kültürü deneyimlendi

Öğrenciler belediye birimlerini tek tek gezerek belediyenin şehir yaşamındaki rolünü yerinde gözlemleme fırsatı buldu, demokrasi kültürünü küçük yaşta deneyimleyerek öğretici anlar yaşadı. Havva Ersoy Anaokulu öğrencileri daha sonra Çöllüoğlu Hanı'na geçerek tarihi alanı gezdi ve Topuz'un yemek ikramında bir araya geldi.

Ziyaret, Topuz'un küçük konuklarına hediyeler takdim etmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

