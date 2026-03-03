Milas Belediyesi, 8 Mart'ı Etkinliklerle Kutlayacak

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde bulunan kapalı yüzme havuzu, 6-7 Mart 2026 tarihlerinde 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak kadınların hizmetine açılacak. Kadınların hem spor yapacağı hem de bu özel günü coşkuyla kutlayacağı etkinliğe tüm kadınlar davet edildi. Havuzdan ücretsiz olarak faydalanmak isteyenlerin yüzme bilmesi gerekli olduğu belirtilirken bone takma zorunluluğu olduğu da ifade edildi.

Voleybol maçında dostluk kazanacak

8 Mart'a özel bir başka etkinlik ise voleybol maçı olacak. Kadınların spordaki gücünü ve görünürlüğünü artırmak amacıyla 6 Mart Cuma günü 20.00'de gerçekleşecek maç, kadınların hem sosyal hayatta hem de spor alanında aktif rol almalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Dostluk ve dayanışma ruhunu ön plana çıkaracak voleybol maçında kadınlar izleyenlere heyecan dolu bir müsabaka izletecek.

Tiyatro etkinliği gerçekleştirilecek

Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 8 Mart'a özel hazırladığı tiyatro oyunu ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Sekiz farklı kadının yaşam mücadelesini konu alan "Dosya No: Kadın-Kayıt Altına Alındı" ücretsiz olarak sahnelenecek. İşsizlikten güvencesiz çalışmaya, ev içi görünmez emekten şiddete kadar uzanan kadın hikayelerini "intihar", "kaza", "şüpheli" gibi etiketlerle kapanan dosyalar üzerinden ele alacak oyun, kadınların birer istatistik değil, yaşamı ve emeği olan bireyler olduğunu hatırlatacak. 8 Mart Pazar günü saat 20.30'da Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda izleyicilerin karşısına çıkacak oyun kadınların toplumsal hayattaki yerini ve mücadelesini sahneye taşıyarak izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşatacak.

El Emeği Ürünleri Sergisi açıldı

Milas Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel "Kadın El Emeği Ürünleri Sergisi de açıldı. Kadınların kendi ürettikleri el emeği ürünlerin yer alacağı sergi, 8 Mart'a kadar açık olacak. Kadınların üretim gücünü ve emeğini görünür kılmak için Sanatçılar Sokak'ta açılan el emeği ürünleri sergisinde rengarenk ürünler stantları süsleyecek.