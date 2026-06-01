Milas Belediyesi Araç Filosunun Gücüne Güç Katıyor

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak ve belediye envanterini modernize etmek amacıyla araç filosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Geçen günlerde 1 adet tek kabin brandalı kasa kamyon, 1 adet sepetli vinç, 2 adet damperli kamyon, 1 adet 13 tonluk su tankeri, 2 adet çift kabin 4x4 pick-up olmak üzere 7 aracın tanıtımını yaparak bünyesine katan Milas Belediyesi bugün gerçekleştirilen törenle 7 aracı daha filoya dahil etti.

Devlet Malzeme Ofisi'nden alınan değeri yaklaşık 16 milyon TL olan ve belediyenin farklı birimlerinde kullanılacak olan 7 adet çift kabin kamyonetin tanıtımı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

"ARAÇ VE EKİPMANLARIMIZI HER GEÇEN GÜN ARTIRMAKTAYIZ"

Milas Belediyesi 1 Nolu Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen araç tanıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un konuşmasıyla devam etti.

Başkan Topuz, "Bugün burada Milas Belediyemizin araç filosunu genişletmek amacıyla aldığımız araçların tanıtımı için bir araya geldik. Milas'ımız 2 bin 300 kilometrekarelik bir alana sahip. Bu alan belediyemizin hizmet alanının sınırı içerisinde. Bazı çalışmalarımızı büyükşehir ile birlikte yürütüyoruz bazı çalışmaları da ilçe belediyesi olarak yapmaktayız. İlçe belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların verimliliğini artırmak için daire müdürlerimizin daha iyi çalışabilmeleri için yönetime geldiğimiz günden bu yana araç ve ekipmanlarımızı her geçen gün artırmaktayız. Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün, Makine İkmal Müdürlüğümüzün hizmetine sunacağımız bu araçlar personellerimizin ulaşımını kolaylaştırmak ve verimini artırmayı amaçlıyor" dedi.

"BİZ ÇALIŞMAYA GELDİK"

Topuz, "Biz çalışmaya geldik çatışmaya gelmedik. Ben değil biz diye hareket edeceğiz. Bu çerçevede yapacağımız çalışmaları ister büyükşehir olsun ister ilçe belediyesi olsun hep birlikte diyalog içinde götürmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Araçlarımızın Milas'ımıza, belediyemize ve ilçemizde yaşamaya gelen misafirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hatasız kazasız bir çalışma yapmayı diliyorum. Hizmete alacağımız 7 aracın toplam maliyet bedeli yaklaşık 16 milyondur. Bugüne kadar 44 araç gereç ve iş makinesini devreye almışız. Önümüzdeki hafta da yine belediyemizin Fen İşlerine, Temizlik İşlerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne alacağımız gelecek araçlar da var onlarla beraber yaklaşık 160 milyona yakın bir yatırım yapmışız. Önümüzdeki süreçte daha fazla ihtiyaç olursa araç ve gereçlerimizin temini konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır" diye konuştu.

BAŞKAN TOPUZ ŞOFÖR MAHALLİNE GEÇTİ

Başkan Topuz konuşmasını tamamlanmasının ardından alınan araçlardan birinin şoför mahalline geçti. Yolcu koltuğuna oturan Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Barış Şen ile birlikte aracın ilk sürüşünü gerçekleştiren Başkan Topuz, alanda bir tur atmasının ardından sürüşü tamamladı.

Tanıtım töreni günün anısına çekilen fotoğrafların ardından son buldu.

KATILIM YOĞUNDU

Gerçekleşen törene Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür, Bülent Sezgin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Barış Şen, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, CHP Milas İlçe Başkanı Zühra Dönmez, Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, gaziler, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda mahalle muhtarı da katıldı.