Milas'ta Yeni Fen İşleri Hizmet Binası Temeli Atıldı

(MUĞLA) - Milas Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki birimleri bir arada toplamak ve tek bir noktadan daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Kuyular mevkiinde inşa edilecek hizmet binasının temeli atıldı.

Milas Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temelini düzenlenen törenle attı. Törene Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Başkan Yardımcıları Bülent Sezgin, Ali Özgür, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, CHP Milas İlçe Başkanı Zühra Dönmez, Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 16 milyon TL bedelle hayata geçirilecek binada 12 adet ofis, müdür odası, toplantı odası, erkek, kadın ve engelli tuvaleti, personel için yemekhane, danışma ve enerji odası yer alacak. Hacıabdi Mahallesi'nde bulunan Kuyular mevkiinde temeli atılan alan, 637 metrekarelik idari bina kapasitesine sahip olacak. Birimler arası koordinasyonun daha da kuvvetleneceği proje ile yapılması gereken çalışmalar tek bir noktadan ilçenin farklı bölgelerini hizmetle buluşturacak.

Muhtarların erişebilirliği açısından önem taşıyor

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreni protokol konuşmaları ile devam etti. İlk konuşmayı Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek gerçekleştirdi. İnşa edilecek binanın Fen İşleri Müdürlüğü'nün tek çatı altında toplanması ve muhtarların erişebilirliği açısından önemine vurgu yapan Şimşek, hizmetleri dolayısıyla Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

Şimşek'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi'nin koordineli bir şekilde çalıştığını dile getirerek, hayata geçirilecek Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nın hayırlı olmasını temenni etti. Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da selamlarını iletti.

Başkan Topuz da şunları söyledi:

"Bu yatırımın arkasında ciddi bir emek ve planlama var"

"Milas'ta hizmet üretme kapasitemizi büyütecek, sahadaki gücümüzü artıracak önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'müz yolları yapan, altyapıyı güçlendiren, sahada vatandaşa doğrudan dokunan birimimizdir. Biz de bu birimimizin daha güçlü, daha hızlı ve daha organize çalışabilmesi için bu yatırımı hayata geçiriyoruz. Burada kurulacak yapı; 600 metrekareyi aşan idari alanıyla, ofisleriyle, toplantı alanlarıyla, teknik birimleriyle sadece bir bina değil, aynı zamanda hizmetin koordinasyon merkezi olacak. Ayrıca personelimizin daha sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için yemekhanesiyle, sosyal alanlarıyla bütüncül bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Bu yatırımın arkasında ciddi bir emek ve planlama var. Yüzlerce metreküp beton, tonlarca demir kullanılarak sağlam ve uzun ömürlü bir yapı inşa ediyoruz. Yaklaşık 16 milyon liralık bu yatırımı, Milas'ın geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Bizim anlayışımız çok net: Vatandaşa daha hızlı ulaşan, sorunu yerinde çözen, sahada güçlü bir belediyecilik."

Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından temel atmaya geçildi. Topuz beton pompasının kumandasına basarak, tesisin ilk temel betonunu alanla buluşturdu.