Milas Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Yardımında Bulundu

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(MUĞLA)- Milas Belediyesi, Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Milas Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunuyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde devam eden gıda kolisi yardımlarını yerinde görerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolilerini teslim etti. Paketlerin hazırlanma sürecine de katkı sunan Başkan Topuz, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daima destek olacaklarını ifade etti. Gıda paketi dağıtımında Başkan Topuz'a, Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Sezgin ve Ali Özgür'de eşlik etti.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlara daima destek olmaya devam edeceğiz"

Gıda kolisi dağıtımının ardından konuşan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "2025 yılının Ramazan ayının ilk günü. Öncelikle Ramazan ayının tüm ülke vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlık sıhhat içerisinde vatandaşlarımızın Ramazan ayını geçirmelerini diliyorum. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Ramazan ayında iftar sofrası şeklinde değil ramazan paketi şeklinde dar gelirli vatandaşlarımıza bu paketleri ulaştırıyoruz. Şu anda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara daima destek olmaya devam edeceğiz. Ramazan-ı şerif'in Milaslı hemşehrilerimize Muğla'mıza, ülkemize ve tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.