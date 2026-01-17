Milas Belediyesi'nden Hayvan Üreticilerine Yem Çuvalı ve Saman Balyası Desteği - Son Dakika
17.01.2026 09:13  Güncelleme: 10:47
(MUĞLA)- Milas Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında yerel üreticilere yönelik ücretsiz yem desteğine bir yenisini ekledi. Artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlanan üreticileri desteklemek amacıyla, başvuru şartlarını sağlayan 204 üreticiye yem çuvalı ve saman balyası dağıtıldı.

Milas Belediyesi, yerel üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda artan maliyetler karşısında zorlanan üreticileri desteklemek amacıyla başvuru şartlarını sağlayan 204 üreticiye, yem çuvalı ve saman balyası dağıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, belediye meclis üyeleri, Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Belediyeye ait arazilerde ekimi yapılan karakılçık buğday ve tritikale hasadının ardından elde edilen otlardan hazırlanan saman balyaları ile Milas Ziraat Odası'na bağlı Milas Yem Fabrikası'ndan temin edilen yemler, Bafa ve Derince mahallelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi. Dağıtımdan, Akçalı, Bafa, Danişment, Gölyaka, Kapıkırı, Karahayıt, Pınarcık, Şenköy, Derince, Eğridere, Ekindere, Etrenli, Günlük, Karşıyaka ve Sakarkaya mahallelerindeki üreticiler faydalandı. Muhtarlıklardan alınan taleplere göre, 10 baş altı hayvan varlığına sahip üreticilere yapılan dağıtımlarda, toplamda 612 paket saman balyası, 408 paket yem çuvalı üreticilerle buluşturuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenler, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda konuşan Derince Muhtarı Abdullah Ulaş Çetin, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek ve Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar, yapılan destekleme çalışmalarının önemine vurgu yaparak Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

"Üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Fevzi Topuz ise "Kalkınma kırsaldan başlar anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprağına sahip çıkan, alın teri döken üreticimiz başımızın tacıdır. Artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz yem ve saman dağıtımlarına bir yenisini daha ekledik. Mülkiyeti belediyemize ait olan arazilerimizde ekimini yaptığımız karakılçık buğday ve tritikale bitkilerinin hasadının ardından elde edilen otlardan oluşan saman balyalarını ve Milas Yem Fabrikası'ndan alımı yapılan yemleri Bafa ve Derince mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz törenlerle Akçalı, Bafa, Danişment, Gölyaka, Kapıkırı, Karahayıt, Pınarcık, Şenköy, Derince, Eğridere, Ekindere, Etrenli, Günlük, Karşıyaka ve Sakarkaya Mahalleli olmak üzere 204 üreticimizle buluşturduk. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımızla hayata geçirdiğimiz projelerle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

?Üreticilerden teşekkür

Üreticiler, desteklerin kendileri için büyük bir ekonomik rahatlama sağladığını belirtti. Yem ve saman balyalarını teslim alan üreticiler destekleme projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

