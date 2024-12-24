Milas Belediyesi, \'Şehitlik Anıtı\' İçin Çalışmalara Başladı

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(MUĞLA)- Milas Belediyesi, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirdikleri 'Şehitlik Anıtı' projesinin yapım çalışmalarına başladı.

Milas Belediyesi, Şehir Mezarlığı'nda 230 metrekarelik alan içerisinde inşa edilecek olan 'Şehitlik Anıtı' için yoğun mesai yapıyor. Belediye ekipleri tarafından vatan savunmasında canlarını veren şehitlerin manevi hatıralarını ölümsüzleştirmek için yapımına başlanan anıtı, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği faaliyetleri takip eden ve proje üzerinde incelemelerde bulunan Başkan Topuz, anıtın yapımının hızla tamamlanacağını Topuz, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.