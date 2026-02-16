Milas Belediyesi Ekiplerinden Fırtına Mesaisi

(MUĞLA) - Milas Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan şiddetli fırtınanın ardından ortaya çıkan olumsuz durumlara anında müdahale etti. Ekipler, bugün de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Fırtına anında ve sonrasında hayatın normale dönmesi için saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Milas Belediyesi ekipleri 7/24 görev başındaydı.

Gün boyunca etkisini gösteren fırtına, şehir genelinde ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına neden oldu. Fırtınanın ilk anlarından itibaren koordine olan Milas Belediyesi ekipleri tespit edilen noktalar ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşların güvenliğini sağladı ve ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçti.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devrilen ağaçlar ve savrulan parçalar nedeniyle kapanan ana arterler ve sokakları hızla temizleyerek trafiğe açtı. Fırtınanın sürüklediği atıklar ve dal parçaları, çevre kirliliği oluşturmaması adına temizlenerek toplandı. Hasar gören çatılara da anında müdahale eden ekipler ortaya çıkabilecek tehlikeli durumların önüne geçti.

Şiddetli fırtınanın ardından konuşan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Fırtınanın etkilerini en aza indirmek için tüm birimlerimizle sahadaydık ve bugün de sahada olmaya devam edeceğiz. Gelen her ihbara anında müdahale eden ekiplerimiz ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçti. Devrilerek yolu kapatan ağaçları temizleyen ekiplerimiz böylelikle ulaşımı da rahatlatarak trafik akışını sağladı. Milas'ımızda devam eden şiddetli fırtına boyunca ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" dedi.

İlçede bugün de etkisini gösterecek şiddetli fırtına nedeniyle ekipler alarm seviyesini yükselterek görev başında olacak. Milas Belediyesi herhangi bir olumsuz durumda kendilerine ulaşmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.