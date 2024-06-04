Milas\'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel

HABER: TENZİLE AŞÇI

(MUĞLA) – Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçede çıkan orman yangınıyla ilgili "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni sigara izmariti" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.35 dolaylarında çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahalede bulunuldu.

Orman yangınına ilişkin son durum hakkında bilgi veren Milas Belediye Başkanı Topuz, "Şu an yangın mahallindeyim. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Milas İtfaiyesi ve jandarma ile beraber olay kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise sigara izmariti. Yol kenarına, bir araçtan atılmış. Toplamda 2 hektar kadar bir alan yandı" dedi.