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Milas'ta Darbedilen Genci Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Milas'ta Darbedilen Genci Vuran Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, evinin önünde darbedilen genç bir kişiyi av tüfeğiyle vuran şahıs tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs ve eşi de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Milas\'ta Darbedilen Genci Vuran Şahıs Tutuklandı
24.01.2024 - 15:57,
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 4 kişiyle beraber evinin önüne gidip darbettikleri Süleyman D.'nin (15) babası Mehmet D. (55) tarafından av tüfeğiyle vurulan Cemal Gül (34), 2 gün sonra hastanede öldü. Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D. gözaltına alındı.

Olay, önceki gün, saat 23.30 sıralarında, Milas'ın Bodrum'a sınır noktası olan Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman G. (15) aynı gün sabah saatlerinde yolda karşılaştığı, küpe takan Süleyman D.'nin kulağını çekip, "Sen karı mısın, neden küpe takıyorsun" deyince taraflar arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. Olayından ardından Osman G., kuzeni Cemal Gül'e giderek Süleyman D.'nin kendisine küfrettiğini söyledi. Osman G., ardından da Cemal Gül ve beraberindeki 3 kişiyle Süleyman D.'nin evine gitti. Dışarı çıkan Süleyman D., grup tarafından darbedildi. Durumu fark eden Mehmet D., av tüfeğini alıp oğlunu döven gruba ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği Cemal Gül, bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gül, ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D.'yi gözaltına aldı.

Cemal Gül'ün cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Kısırlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Cemal Gül, Jandarma, Bodrum, Şiddet, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'ta Darbedilen Genci Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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