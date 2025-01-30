Milas'ta Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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Milas'ta Fidan Dikimi Etkinliği

Milas\'ta Fidan Dikimi Etkinliği

Muğla'nın Milas ilçesinde muhtarlar, eski maden sahasına fidan dikimi gerçekleştirdi.

30.01.2025 11:46
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Yeniköy Kemerköy Enerji Hüsamlar eski maden sahasına muhtarlar tarafından fidan dikimi yapıldı.

Yeniköy Kemerköy Enerji etki alanındaki 26 köy muhtarı ile Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük doğaya geri kazandırma projesi Hüsamlar Yeniden'i ziyaret etti.

Etkinlikte muhtarlara, projeyle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında muhtarlar köylerini temsilen eski maden sahasına fidan dikti.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu ev sahipliğindeki etkinlikte muhtarlar, doğaya geri kazandırma alanını gezerek, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, bölge muhtarlarıyla yakın bir iletişim ve iş birliği halinde olduklarını söyledi.

Geçen yıl pilot uygulamaya başlarken ziyaret ettikleri muhtarıların projeyle ilgili fikir ve görüşlerini aldıklarını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"O dönemde onlardan aldığımız geri dönüşler çok değerliydi. O günden bugüne doğaya geri kazandırma çalışmalarımızda oldukça ilerledik. Yaklaşık 250 bin fidanı toprakla buluşturduk. Projemiz içerisinde 3 gölet, yürüyüş yolları, piknik alanları ve amfi tiyatro planladık. Milas'ın simgesi olan anıt bir zeytin ağacını rehabilitasyon alanının merkezine önümüzdeki günlerde koyacağız. Milaslılardan 40 yıl önce madencilik için alınan bu alanı en güzel haliyle geri vermek için çalışıyoruz. Projenin her aşamasında bizimle birlikte olan ve çalışmalarımızı bağımsız bir şekilde değerlendiren ve kamuoyu ile paylaşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) de bize çok değer kattı."

70 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin ilk çevre derneklerinden biri olan TTKD ile iş birliğinin projenin verimliliğini artırdığını vurgulayan Eroğlu, "2023 yılında 65 hektar alanda tamamlanan pilot uygulamamızdaki dikimlerin başarı oranı bazı bölgelerde yüzde 96'ya ulaştı. Ekosistemin kendiliğinden canlanmaya başladığını, göletimize kuşların gelmeye başladığını gözlemledik. Ülkemiz için örnek olacak projemizin her aşamasında bölge halkını ve muhtarlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah proje tamamlandığında yine muhtarlarımızla birlikte burada bir arada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milas Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Bağdamları Köyü Muhtarı Mehmet Akar ise eski maden sahasında gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür etti.

Alanda ülke için örnek olacak bir projeye imza atıldığına tanıklık etme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Akar, "Bizleri proje alanında misafir ederek tüm sorularımıza detaylı bir şekilde cevap verdiler. Proje tamamlandığında buranın Milaslıların kullanımına açılacak olması da çok değerli. Bölgemize yapılan her bir yatırım bizler için son derece değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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