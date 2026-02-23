Milas Güllük'te Futbol Kursları Başlıyor

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, ilçe merkezi ve Beçin'in ardından Güllük Mahallesi'nde de futbol kurslarını başlatıyor.

Milas Belediyesi tarafından çocukların spora teşvik edilmesi ve okuldan arda kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için yaşama geçirilen futbol kursları Güllük'te devam ediyor. Kalabalık bir ekiple gerçekleştirilen antrenmanlarda pas çalışmaları, alanda kurulan istasyonlarda top hakimiyeti çalışmaları yapan minik sporcular, çift kale maçlar ile futbola adapte oluyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu ve 6-11 yaş arası çocukların katılabileceği futbol kursları ücretsiz gerçekleşecek. Geleceğin yetenekli futbolcu adaylarını misafir edecek kurslara kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, Güllük Hizmet Binası'na başvuru yapıp 0(252) 512 58 80 numaralı telefonu arayabilecek.