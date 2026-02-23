Milas Belediyesi, Danışment Yaşam Alanı ve Hanımeller Pazarı'nı İlçeye Kazandırıyor

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, kadınların ürettiği el işi ürünleri tüketiciyle buluşturacağı Danışment Yaşam Alanı ve Hanımeller Pazarı'nı ilçeye kazandırmak için çalışmalara başladı.

Milas Belediyesi, Milas-İzmir yolu üzerinde bulunan Danışment Mahallesi'nde 6 bin 500 metrekarelik alanda önemli bir sosyal projeyi yaşama geçiriyor.

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, alana ziyaret gerçekleştirerek Danışment Yaşam Alanı ve Hanımeller Pazarı projesini inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin Fen İşleri Müdürü Taylan Paskal ile alanı gezen Topuz, alanda yapılması gereken çalışmalara ilişkin talimatlar vererek notlar aldırdı.

Projeyi kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Projeyi kısa sürede bitirmeyi hedeflemekteyiz"

"Danışment Mahallemizde bölgemizdeki kadınlar için bir pazar yeri oluşturuyoruz. Projelerimizi bitirdik. Uygulama yapmak üzere sahadayız. Yapacağımız proje Milas-İzmir arasındaki vatandaşlarımızın rahatça bir nefes alacağı noktadır. 6 bin 500 metrekarelik alan üzerinde vatandaşlarımız ürettiği el işi ürünler, zeytin ve zeytinyağı türevlerinin burada pazarlamasını yapacaklar. Milas Belediyesi olarak sosyal projelerimizden birini hayata geçiriyoruz. Bu projenin hem Milas'ımıza hem belediyemize hem de bölge insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projeyi kısa sürede bitirmeyi hedeflemekteyiz. Burada 30-35 tane birimimiz olacak."