Milas'ta Labranda Su Satış Noktası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Milas'ta Labranda Su Satış Noktası Hizmete Açıldı

Milas Belediyesi, Labranda Antik Kenti'nden ilham alarak inşa edilen Labranda Su Satış Noktası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Topuz, amacın vatandaşlara sosyal denge sağlamak ve doğrudan su temini sağlamak olduğunu vurguladı.

31.01.2025 15:04  Güncelleme: 16:31
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(MUĞLA) - Milas Belediyesi, yapımı tamamlanan Labranda Su Satış Noktası'nı hizmete açtı.

Labranda Antik Kenti'nin tarihi zenginliklerinden beslenen, özgün tarihi ve sağlıklı içim deneyimi ile Milas'ın yanı sıra farklı bölgelerde de sevilen bir lezzet olan Labranda Suyu'nun satışının yapılacağı bina hizmete açıldı.

Açılış törenine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Bölge Genel Koordinatörü Abdullah Engin Başol, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür, Bülent Sezgin, Belediye Meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Şimşek, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milas Belediyesi Gıda Limited Şirketi tarafından işletilecek, Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'nde hizmet verecek Labranda Su Satış Noktası'nda pet, bardak ve damacana su satılacak.

Açılışta konuşan Başkan Topuz, şunları kaydetti:

"Bugün hizmet zincirimizin bir halkasını daha vatandaşlarımızla buluşturmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Seçim sürecinde vatandaşlarımıza söz verdik. İşi hem kolaylaştırmak hem hizmeti ayağa götürmek hem de sosyal denge dediğimiz olayı kurmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Su fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerin piyasaya sürmek üzere bayilikler oluşturduk. Şu andaki oluşturduğumuz gıda şirketimiz kesinlikle ve kesinlikle bayilerimizle yarışır ve onları hedef alan bir anlayış içinde değildir. Biz sosyal denge dediğimiz vatandaşımızın buraya gelip kendi ihtiyacını buradan doğrudan temin etme düşüncesiyle bu olayı gerçekleştirdik. Fabrikamızda ürettiğimiz suyu vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Damacana ve diğer ebatlarda ürettiğimiz suları gıda şirketimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu tesisin diğer hizmetlerimizde olduğu gibi Milas'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şirketimize de bol kazançlar diliyorum."

Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Satış noktasından ilk alışverişi, Başkan Topuz'un yapmasının ardından katılımcılar tarafından alan gezildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milas'ta Labranda Su Satış Noktası Hizmete Açıldı - Son Dakika

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