Milas'ta Nevruz Coşkusu

26.03.2026 18:38
Milas'ta Nevruz Bayramı, etkinlikler ve geleneklerle coşkuyla kutlandı. Birlik mesajları verildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama, öğrencilerin katıldığı bayrak yürüyüşüyle başladı.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türk kültüründeki önemine dikkat çekerek, "Binlerce yıl önce Türk'ün demir dağları eriterek çıktığı o yürüyüş bugün hala yüreklerimizde aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Torosların gölgesinde Akdeniz'in ufkunda aynı imanla bir aradayız." dedi.

Nevruz geleneğinin önemli ritüellerinden olan ateş yakma ve üzerinden atlama etkinlikleri yapıldı.

Temsili demir dövme geleneğinin de yaşatıldığı kutlamada saksıya fidan dikildi. Okul öğrencileri tarafından düzenlenen eğlenceli yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Türk devletlerine ait bayraklarla yapılan gösteriler ve okunan bayrak şiiri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Ok atma yarışmasının ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneğinin sergilediği yöresel oyunlar izleyenlerden alkış topladı.

Türklerin bayramı olarak bilinen ve Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını temsil eden Nevruz Bayramı kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e suç duyurusu Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
