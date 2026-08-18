Milas'ta Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Muğla'nın Milas ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 16'ya çıktı.
ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsünün, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan yolculardan Songül Demir (36) de kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 3'e çıkarken, 2'si ağır 16 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Hasan TUZLA/ MİLAS (Muğla),
Kaynak: DHA
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