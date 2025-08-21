Milas'ta Tekne Faciasında 2 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Milas'ta Tekne Faciasında 2 Çocuk Kurtarıldı

21.08.2025 09:39
Muğla'nın Milas ilçesinde batan fiber teknedeki 2 çocuk sabah saatlerinde kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kayıp olarak aranan 2 çocuk sabah saatlerinde kurtarıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun bulunması için gece boyu çalışma yürütüldü.

Çocuklar sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını söyledi.

Teknede bulunan 8 kişiden 6'sının kendi imkanlarıyla kayalıklara yüzdüğünü, buradan ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Akbıyık, "Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde sağ olarak kurtarılarak tedavi altına alındı." dedi.

Ören açıklarında dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başarırken, kaybolan 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Kurtarma, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Milas, Çocuk, Son Dakika

