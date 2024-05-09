Milas\'ta yapılan inşaat sondajında tarihi mimari parçalar bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaat temelinde yapılan sondaj çalışmasında, tarihi mimari parçalara rastlandı.

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Eski Sokak'ta yıkılan eski bir evin yerine yapılacak bina inşaatı için temel kazısı öncesi Milas Müze Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma sırasında tarihi mermer mimari parçaların yanı sıra tarihi kiremit ve seramik parçalar bulundu. Ortaya çıkarılan tarihi eserler koruma altına alındı.

3. derecede arkeolojik sit alanı olan bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliği hakkındaki araştırmanın devam ettiği belirtildi.