Milas\'taki Yangın Kontrol Altında

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MİLAS'TA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

OGM: 2 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.