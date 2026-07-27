Milei'den Brezilya'ya Suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milei'den Brezilya'ya Suçlama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na yönelik Arjantin karşıtı kampanya finanse ettiğini iddia etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya hükümetinin 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında sosyal medyada Arjantin karşıtı bir kampanyayı finanse ettiğini öne sürdü.

Ülkesindeki Mitre Radyosu'na konuşan Milei, Brezilya hükümetinin Dünya Kupası maçları sırasında Arjantin Milli Takımı'nı hedef alan sosyal medya kampanyasına finansman sağladığını iddia etti.

Milei, "Bu Arjantin karşıtı kampanyaya en çok parayı kimin yatırdığını biliyor musunuz? Brezilya hükümeti. Kaynakların yüzde 25'i oradan çıktı." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in özgürlüğün simgesi haline geldiğini ve bu nedenle hedef alındığını savunan Milei, "Batı'nın feneri oluyoruz. Dürüst insanları soymak için 'sosyal devlet' maskesinin arkasına saklanan bu hırsızların politikalarını tehlikeye atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Milei, Dünya Kupası sırasında hakemlerin Arjantin lehine karar verdiği iddiaları, İsrail hükümeti yetkililerinin Arjantin Milli Takımı'na verdiği destek ve ülkesinin "ırkçı bir ülke" olduğu yönündeki suçlamalar başta olmak üzere, sosyal medyada Arjantin'i hedef alan eleştirilere işaret etti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi arasında, Milei'nin 10 Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana çeşitli konularda diplomatik gerilim yaşanıyor.

Brezilya, Milei'nin Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i hedef alan açıklamalarının ardından dün Buenos Aires Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Milei, sosyal medyada ülkesine yönelik eleştirilerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısı nedeniyle "kıskanıldığını" öne sürmüştü.???????

Kaynak: AA

Diplomasi, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milei'den Brezilya'ya Suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 21:34:35. #7.12#
SON DAKİKA: Milei'den Brezilya'ya Suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.