MİLGEM: Bağımsızlık ve Başarı Simgesi

'MİLGEM, İRADEMİZİN DENİZLERDEKİ İFADESİDİR'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleştirilen atışlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sensör, silah ve savaş yönetim sistemlerimizin entegre başarısı, TCG İSTANBUL'dan yapılan fiili atışlarla bir kez daha sahada teyit edildi. MİLGEM sadece bir platform değil; mühendisliğimizin, azmimizin ve bağımsızlık irademizin denizlerdeki ifadesidir. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.