Miliband kırılgan ülkelere kişi başı 2 dolarlık iklim desteğine reform çağrısı yaptı - Son Dakika
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Miliband kırılgan ülkelere kişi başı 2 dolarlık iklim desteğine reform çağrısı yaptı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Antalya'daki COP31'de kırılgan ülkelerin kişi başına yalnızca 2 dolar, kriz yaşanmayan ülkelerin ise 162 dolar iklim finansmanı aldığını belirterek reform çağrısı yaptı. Miliband, desteğin parçalı ve koordinasyondan uzak olduğunu vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ağır krizlerle karşı karşıya kalan ülkelerin kişi başına yalnızca 2 dolar iklim finansmanı aldığını belirterek, kırılgan ülkelere yönelik finansman sisteminin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Miliband, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan "Kırılgan Koşullarda İklim Güvenliğinin Sağlanması" başlıklı bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Çad, Somali, Yemen, Suriye ve Güney Sudan gibi ülkelerin iklim krizinin sonuçlarıyla her gün mücadele ettiğine dikkati çeken Miliband, en savunmasız ülkelerin çoğu zaman en az destek alan ülkeler olduğunu söyledi.

Bakan Miliband, "En ağır krizlerle karşı karşıya kalan ülkeler, kişi başına yalnızca 2 dolar iklim finansmanı alırken, kriz yaşanmayan ülkelerde bu miktar 162 dolar." ifadesini kullandı.

Ülkelere sağlanan desteğin parçalı ve koordinasyondan uzak olduğuna işaret eden Miliband, küresel finans sisteminde reform yapılması gerektiğini vurguladı.

İngiliz Bakan Miliband, özellikle aşırı hava olaylarına karşı ülkelerin dayanıklılığının artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve afetlere müdahalede koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İklim krizinin gıda güvenliği, altyapı güvenliği ve nüfus hareketleri üzerindeki etkilerine işaret eden Miliband, bu sorunlarla mücadelede çok taraflı işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA
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