Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

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Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında İmzalanan Milletlerarası Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında İmzalanan Milletlerarası Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 Kasım 2024'te imzalanan "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, anlaşma, taraflar arasındaki ticari ilişkileri elektronik ticaret yoluyla güçlendirmeyi, kendi aralarında dijital ekonominin sürdürülebilir, kapsayıcı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeyi, ekonomik faaliyetlerin büyümesini desteklemeyi, işletmeler arasındaki bağlantıların artırılmasını kolaylaştırmayı ve tüketicinin dijital ekonomiye olan güvenini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın elektronik yollarla mal ve hizmet ticareti ile dijital ekonominin ilgili bölümlerinde işbirliğini etkileyen taraflarca alınan veya sürdürülen önlemleri kapsadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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