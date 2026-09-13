Milletvekili Gider, Lapseki İlyasköy'de geleneksel hayır yemeğine katıldı - Son Dakika
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Milletvekili Gider, Lapseki İlyasköy'de geleneksel hayır yemeğine katıldı

Milletvekili Gider, Lapseki İlyasköy\'de geleneksel hayır yemeğine katıldı
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'ye bağlı İlyasköy'de düzenlenen geleneksel hayır yemeği etkinliğine katıldı. Köy Muhtarı Ahmet Dalaklı, yemeğin aşırı sıcaklar ve iş yoğunluğu nedeniyle son yıllarda bu dönemde yapıldığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy'de düzenlenen geleneksel hayır yemeği etkinliğine katıldı.

Gider, Köy Muhtarı Ahmet Dalaklı ile hayır yemeğine katılan vatandaşları ve çevre köylerden gelen davetlileri selamladı. Programda Gider'e, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Gündoğdu ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Eyüp Kurt eşlik etti.

Köy Muhtarı Ahmet Dalaklı, hayır yemeğini havaların aşırı sıcak olması ve iş yoğunluğu nedeniyle son birkaç yıldır bu dönemde düzenlediklerini belirterek, katılım sağlayan Milletvekili Gider ile tüm davetlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milletvekili Gider, Lapseki İlyasköy'de geleneksel hayır yemeğine katıldı - Son Dakika

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