Milletvekili Melih Meriç Bıçakla Yaralandı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Seydi Ahmet Keleş, ifadesinde, kendisini korumaya çalıştığını ve pişman olduğunu söyledi.

Meriç'i bıçakla yaralayan Seydi Ahmet Keleş (52), Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyette alınan ifadesinde, yaklaşık 1 ay önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle yönetiminin feshedildiğini ve kendisinin de Yeni Parti'ye üye olduğunu kaydetti.

CHP'den Gaziantep Milletvekili olan Melih Meriç'in de Yeni Parti'ye katıldığını anlatan Keleş, "Vekilimiz benimle Oğuzeli ilçesinde bir çay ocağında yalnız başımıza görüştüğümüzde bana 'sen seçilmiş bir kişisin, ben de geçtim, sen de yeni kurulan Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' demişti ancak bugüne kadar başkanlık atamam yapılmadı. Ben atama beklediğim süreçte alkollü olarak araç kullanmak suçundan ve geçmiş tarihteki farklı bir olaydan dolayı 2 günlüğüne cezaevine girip çıktım. Bu tarihte halen ilçe başkanı belli değildi ve ben atanmamı bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra başka birinin atanacağını duyduğunu belirten Keleş, "Vekilimiz Melih Meriç'i arayarak kendisine bu durumun doğru olup olmadığını sorduğumda, bana 'ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' dedi ve görüşmemiz sonlandı." dedi.

Keleş, bir gün sonra Yeni Parti'nin Gaziantep İl Başkanını aradığını ve Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılan atama dolayısıyla tartıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu olaydan 5-10 dakika kadar sonra Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana 'sen benim atadığım il başkanıyla nasıl böyle küfürlü konuşursun, sen nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu. Bu görüşmeden bir gün sonra Oğuzeli ilçesine farklı bir şahıs, Yeni Parti'den ilçe başkanı olarak atandı."

Olay anını anlattı

Atamadan bir gün sonra Melih Meriç'in yine kendisini arayarak muhakkak bir görev vereceğini söylediğini ifade eden Keleş, telefon görüşmesinin güzel sonlandığını, bu görüşmeden bir gün sonra WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj attığı Meriç'in de telefonla arayarak "Gaziantep'e geldiğimde uğrarım" dediğini söyledi.

Bu konuşmadan olayın yaşandığı güne kadar Meriç ile görüşmediğini anlatan Keleş, dün 14.00 sıralarında evinde alkol aldığını, olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç'in kendisini aradığını ve konum atmasını isteyip küfürlü konuştuğunu belirterek, "Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmalarından ve koruması, kendisine ait silahı olduğundan dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı diye tabir edilen sarı saplı bıçağı pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim." dedi.

Sitenin girişinde karşılaştığı Melih Meriç'in "sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun" diyerek küfür ettiğini öne süren Keleş, Meriç'i sakinleştirmeye çalıştığını belirtti.

Meriç'in tehdit ve hakaretler ettiğini ileri süren Keleş, "Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve 'vekilim çık git buradan' dedim." ifadelerini kullandı.

Meriç'in kendisine tekrar vurduğunu ve yere düştüğünü anlatan Keleş, şu beyanlarda bulundu:

"Hatta kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek 'bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor, gelin gönderin' diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfür ederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti ve tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim. Silahının belinde olup olmadığını bilmiyorum, görmedim. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum.

Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Bunun üzerine yanından uzaklaşarak 5-10 adım ilerledim, kendisi bu sırada ayakta ve üzerime doğru geliyordu. Ben biraz daha ilerleyince orada bulunan kaldırım kenarına oturduğunu gördüm. Ben çevredeki şahıslara 'Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dedim ve ben de ikametime doğru yürümeye başladım. Durumunun çok ağır olduğunu düşünmediğimden ve beni silahıyla vurabileceğinin korkusuyla ikametime doğru yürümeye başladım."

Yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu kaydeden Keleş, "Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Amacım kendimi korumaktı, öldürmek isteseydim durum farklı olurdu. Bunun dışında bir amacım yoktu." ifadelerini kullandı.

Olay

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.