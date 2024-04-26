Milletvekili olamayınca hastaneye kaldırılmıştı: Muhtarlığı kazandı 2028 seçimlerine hazırlanmaya başladı - Son Dakika
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Milletvekili olamayınca hastaneye kaldırılmıştı: Muhtarlığı kazandı 2028 seçimlerine hazırlanmaya başladı

Elazığ'da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bağımsız milletvekili olan ve kazanamadığını öğrendiğinde hastaneye kaldırılması ile gündeme gelen Salıbaba Mahalle muhtarı Muhammet Hacı Güneş, yerel seçimlerde yeniden mahallesinde muhtar oldu. Güneş, şimdiden 2028 seçimleri için vatandaşları gezerek oy istemeye başladı.

26.04.2024 19:20  Güncelleme: 19:39
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Milletvekili olamayınca hastaneye kaldırılmıştı: Muhtarlığı kazandı 2028 seçimlerine hazırlanmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bağımsız milletvekili olan ve kazanamadığını öğrendiğinde hastaneye kaldırılması ile gündeme gelen Salıbaba Mahalle muhtarı Muhammet Hacı Güneş, yerel seçimlerde yeniden mahallesinde muhtar oldu. Güneş, şimdiden 2028 seçimleri için vatandaşları gezerek oy istemeye başladı.

Elazığ'da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilginç tavırları ve projeleri ile dikkat çeken, kazanamamasının ardından hastaneye kaldırılması ile gündeme gelen Salıbaba Mahalle muhtarı Muhammet Hacı Güneş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 13 oy farkla yeniden Salıbaba Mahalle muhtarlığını kazandı. Muhtar Güneş, yerel seçimlerin ardından hemen kolları sıvayarak 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde yeniden aday olacağını belirtti. Mahalle sakinlerinin desteğini alarak seçim çalışmalarına start veren Muhtar Güneş, 2028 yılında milletvekili seçilerek gençlere çay, çorba, ve kuru fasulye ve pilav yedireceğini belirtti.

"Muhtarlığı siyasette önümüzün açılması için tercih ettik"

31 Mart seçimlerinde yeniden muhtar seçildiğini belirten Salıbaba Mahallesi muhtarı Muhammet Hacı Güneş, "Allah Salıbaba halkından bizleri destekleyen vatandaşlarımızdan razı olsun. Muhtarlığı siyasette önümüzün açılması için tercih ettik. Önümüzdeki 2028'de Allah nasip ederse hedefimiz meclise gitmektir. Elazığ'daki vatandaşların sorunlarını dinleyip dile getirmektir. Vatandaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde Elazığ'ı yönetip belirli bir yerlere getireceğiz. Tüm siyasetçilerle oturup kalkan birisiyim. Bir siyasi tecrübem de var Elazığ'da milletvekilini aratmayacak kariyere sahibim. Vatandaşlardan oy istiyorum. Vatandaşlar bağımsız milletvekili adayı olduğum zaman bana oy vermedikleri için pişmanlar. Ben 2028 seçimlerinde mutlaka aday olacağım. O meclise giderek o kırmızı koridorlarda gezeceğim. Gençlerimize, çay, çorba, kuru fasulye ve pilav yedireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milletvekili olamayınca hastaneye kaldırılmıştı: Muhtarlığı kazandı 2028 seçimlerine hazırlanmaya başladı - Son Dakika

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