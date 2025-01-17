Milleyha Kuş Cenneti'nde Nadir Flamingo Görüntülendi - Son Dakika
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Milleyha Kuş Cenneti'nde Nadir Flamingo Görüntülendi

Milleyha Kuş Cenneti\'nde Nadir Flamingo Görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, nadir flamingoları ağırladı. Uzun süredir görülmeyen flamingolar, diğer kuş türleriyle birlikte cennette beslenirken görüntülendi.

17.01.2025 09:55  Güncelleme: 09:58
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TÜRKİYE'nin önemli göç ve gözlem noktalarından biri olan Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti'ne nadir gelen flamingolar, görüntülendi.

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, geçen aylardaki yağışlarla eski görsel güzelliğine kavuştu. Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cennetine, uzun süredir görülmeyen flamingolar geldi. DHA ekibi tarafından fotoğraflanan 4 flamingonun, bölgede yaygın olarak bulunan sığır balıkçılı, suna kuşu, gümüş martı, kılkuyruk, yeşilbaş ve kaşıkgaga kuşlarıyla birlikte beslendiği görüldü. Milleyha Kuş Cenneti'ni dinlenme alanı olarak kullanan flamingolar, bölgede yaklaşık 1 hafta kaldıktan sonra yeniden göç etti.

Kaynak: DHA

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