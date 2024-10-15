Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da düzenlenen Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı'nın tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli unsurların katılımı ile icra edilen Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadesi kullanıldı.
Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tatbikat kapsamında, komuta kontrol süreçlerini geliştirme, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarıyla pilotların eğitim seviyelerini artırma, hayatta kalma, kaçma ve kurtulma usullerini geliştirme ile katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırma konularında eğitimler yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika
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