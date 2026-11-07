Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı tamamlandı

KONYA'da 26 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı üstün bir koordinasyon ve başarıyla tamamlandı. Göklerdeki gücümüz, bağımsızlığımızın teminatıdır" ifadeleri kullanıldı.