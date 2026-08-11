Dayanışma Kanunu Meclis'ten Geçti - Son Dakika
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Dayanışma Kanunu Meclis'ten Geçti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi; 468 evet oyunun önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, "Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde, Genel Kurul'un geniş mutabakatıyla kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde, Genel Kurul'un geniş mutabakatıyla kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Verilen 468 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Gazi meclisimizin çatısı altında yaklaşık bir yıldır katılımcı ve gündelik siyasetin üstünde bir yaklaşımla bu sürece yapıcı katkı sunan tüm parti gruplarına ve milletvekillerine, başta Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Meclisimizde ilgili kişi ve kurumlarla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak rapor, yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturmuş ve istikametini çizmiştir. Bundan sonraki süreç de Meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesi ile ilerleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve İç Cepheyi Güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde Devlet Bahçeli'nin çağrıları ile yaklaşık 2 yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte, Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilediğini belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin çeşitli aşamalarında verdiği talimatlar ile bir devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi, kurumlarımızın fedakar çalışmaları ve ortak akıl ile olgunlaştırılmış, devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla ödün verilmemiştir. Süreç devlet aklı ve millet irfanı ile titizlikle yönetilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güncel, Son Dakika

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