Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan öğretmenlere "yabancı dil" uyarısı: "Sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili konuşmalı" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan öğretmenlere "yabancı dil" uyarısı: "Sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili konuşmalı"

26.05.2025 20:02
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan öğretmenlere "yabancı dil" uyarısı: "Sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili konuşmalı" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yabancı dil öğretiminde öğretmenin dili aktif şekilde kullanmasının önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan öğretmenlere "yabancı dil" uyarısı: "Sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili konuşmalı"

KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yabancı dil öğretiminde öğretmenin dili aktif şekilde kullanmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Sınıfa girip 'Merhaba çocuklar, ben İngilizce öğretmeninizim' diyerek bir yabancı dil öğretilmez; öğretmenimiz sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili en güzel şekilde konuşmalı, çocuk da o dili bu şekilde öğrenmelidir" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı. Programda, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitiminin öğrencilere sağladığı kazanımlar sergilendi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, İngilizce ve Türkçe olarak tiyatro gösterileri sundu, şarkı ve ilahiler seslendirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yaptığı açıklamada, 600'e yakın İmam Hatip Ortaokulu'nda haftalık 8 ila 10 saat arasında yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi verildiğini belirterek, "5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 8 ila 10 saat arasında, 3 yıl boyunca yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitimi verilebilmekte" dedi.

Yabancı dil öğretiminde öğretmenin model olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bir yabancı dil öğretiyorsanız, öğretmenin o yabancı dili konuşması gerekir. Sınıfa girip 'Merhaba çocuklar, ben İngilizce öğretmeninizim' diyerek bir yabancı dil öğretilmez; öğretmenimiz sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili en güzel şekilde konuşmalı, çocuk da o dili bu şekilde öğrenmelidir" şeklinde konuştu.

Yılmaz ayrıca, imam hatip liselerinde açılan çok dilli hazırlık sınıflarına da dikkat çekerek, "Almanca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca, Japonca, İspanyolca ve İtalyanca. Şu anda bu 10 dilde, burada çocuklarımız gibi performanslarını sergilemekteler; münazaralar gerçekleştirmekte, tiyatrolar oynamakta ve bu dilleri en mükemmel şekilde öğrenmektedirler" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ise, "Bir ayağı Anadolu topraklarında sabit, diğer ayağı yedi kıtaya ulaşan bir nesil yetiştirmekle mükellefiz. 7 dil bilen Fatih Sultan Mehmet gibi dedelerimizin izinden gidiyoruz. Ancak bu yalnızca dil eğitimiyle değil, Kur'an ve sünnet temeliyle desteklenmiş bir eğitimle mümkündür" dedi.

Vali Makas, Türkiye Yüzyılı vizyonuna da atıfta bulunarak, "Türk'ün çağı olan bu dönemde dünyaya adalet ve barış temelinde hükmeden, donanımlı bireyler yetiştirmek zorundayız" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale Valiliğini de ziyaret ederek, Vali Makas'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Nazif Yılmaz, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan öğretmenlere 'yabancı dil' uyarısı: 'Sınıfa adımını atar atmaz, öğrettiği dili konuşmalı' - Son Dakika

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