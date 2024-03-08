Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Öğretmenler, öğrenciler ve veliler ara tatillerin devamını istiyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler." dedi.
Yelkenci, Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde düzenlenen "Kastamonu Öğretmen Akademileri" programının açılışında öğretmenlere, "Türkiye Yüzyılında Öğretmen" başlıklı sunum yaptı.
Eğitim alanında yapılan reformlara değinen Yelkenci, "Dijital dönüşüm hayatımızı hızlı şekilde etkilemektedir. Eğitimle teknoloji arasında ilişki vardır. Bir yerde, bir ülkede eğitimin niteliği arttıkça o ülkede üretilen teknoloji daha nitelikli olur. Nitelikli teknoloji üretildikçe eğitim onu bir araç olarak kullanır ve eğitimi daha nitelikli yapabilir." ifadelerini kullandı.
Yalan haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini aktaran Yelkenci, "Sahte haberler çok yapılıyor. Hikayeden haber siteleri var. Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk, yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok. Bize de bu haberler üzerine sorular geliyor. İşte 'ara tatilleri kaldıracakmışız.' Konuşmadığımız bir şey ama eğitimle ilgili her konuyu takip ediyor, izliyoruz. Buna ara tatil de dahil. Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler." diye konuştu.
Bilgi güvenilirliğinin önemli olduğunu belirten Yelkenci, şunları kaydetti:
"Bilginin güvenilirliğini test edeceğiz, kontrol edeceğiz. Öncelikle teknolojinin bir araç olduğunu öğrencilerimize öğreteceğiz. Teknolojiyi araçsallaştıracağız. Çocuğa, gence ihtiyacı olduğu anda kullanıp ihtiyacı olmadığı anda kullanmamasını öğreteceğiz. Mahremiyeti korumanın ne demek olduğunu onlara anlatacağız. Kendi mahremiyetlerini nasıl koruyacaklarını onlara anlatacağız. Öğrencilerimizin psikoloji ve maneviyatlarını güçlendireceğiz. Bilgi ve enformasyon istemediğimiz kadar fazla ve her yerde. Bununla baş etmenin yolu öğrencimizin psikolojisinin ve maneviyatının güçlü olmasından geçiyor. O bilginin doğruluğunu kontrol etmeden geçiyor. Bilginin doğrulunu kontrol etmenin usulleri bizim geleneğimizde var. Sonrasında öğrencilerimize hayatlarının bir amacı ve anlamı olduğunu hatırlatacağız. Yoksa da onların bu amacı keşfetmeleri noktasında yardımcı olacağız. Bu hayatlarını nasıl yöneteceklerini onlara anlatabilirsek başarılı oluruz."
Öğretmen akademilerinin amacından bahseden Yelkenci, "Öğretmen akademilerinin amacı öğretmenlerimizi bulundukları çevrenin dışarısına, kendi rutinlerinin dışına çıkartarak, mesela böyle tarihi bir mekanda farklı bir enerji hissettirmek. Kastamonu gibi tarihi dokusu muhteşem olan bir şehrin farkına varsın öğretmenlerimiz. O şehirde yaşasın. O şehrin tarihi mekanlarını gezsin, ziyaret etsin. Bunu hem yaşayın hem de içinizde yaşatın." değerlendirmesinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
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