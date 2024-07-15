Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden Tekin, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilen törende, Bakan Tekin, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirleri ile Polis Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı. ???????
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika