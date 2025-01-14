Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman\'da köy okullarını ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol güzergahında bazı köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ziyaretinde ilk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu'na giden Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı.

Sınıf kapısını çalarak içeri giren Tekin'i karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler, ziyaretten duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Bakan Tekin, üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında, Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde yer alan "münazara" etkinliğini izledi.

Ardından öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Tekin, burada talepleri dinledi ve sorularını yanıtladı. Öğretmenler de ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, daha sonra İnceler Ortaokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyarette bulundu. Sınıfları ziyaret eden Tekin, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.