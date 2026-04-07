Milli Eğitim Bakanı Tekin, Alevi Vatandaşlarla Buluştu: Müfredata Yeni Dersler Eklendi - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Alevi Vatandaşlarla Buluştu: Müfredata Yeni Dersler Eklendi

07.04.2026 21:09
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te Alevi vatandaşlarla buluşarak yeni müfredat revizyonu ve dede eğitimi konularında bilgi verdi. Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Killik Mahallesi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi vatandaşlarla buluştu. Ziyarete Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve kent protokolü eşlik etti.

Bakan Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, müfredat revizyonu kapsamında çocukların dini inançlarını öğrenebilecekleri yeni dersler eklediklerini açıkladı. Bu süreçte çocukların mahremiyetine dikkat edildiğini vurguladı.

Ayrıca, dede ve zakir eğitimi konusundaki sorunları aşmak için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden modüller tanımlandığını ve yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı ve siyasi iradenin desteğiyle kardeşlik iklimini pekiştirecek adımlar attıklarını ifade etti.

Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Cem Evi Kültür Başkanlığı'nın önemli bir adım olduğunu belirten Tekin, birlik ve beraberliğin emperyal tehditlere karşı korunması gerektiğini vurguladı.

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Alevi Vatandaşlarla Buluştu: Müfredata Yeni Dersler Eklendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Alevi Vatandaşlarla Buluştu: Müfredata Yeni Dersler Eklendi - Son Dakika
