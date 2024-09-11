Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a Okul Açılışı - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a Okul Açılışı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan tarafından yaptırılan mahallede inşaatı tamamlanan okulun açılışını Azerbaycanlı mevkidaşıyla yaptı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Azerbaycan devleti tarafından Azerbaycan Mahallesi adında deprem konutlarının yapımına başlandı. Alanda yapımı tamamlanan Haydar Aliyev İlkokulu'nda eğitim başlarken düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

11.09.2024 18:22
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Azerbaycan tarafından yaptırılan okulun açılışını yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan tarafından yaptırılan mahallede inşaatı tamamlanan okulun açılışını Azerbaycanlı mevkidaşıyla yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Azerbaycan devleti tarafından Azerbaycan Mahallesi adında deprem konutlarının yapımına başlandı. Alanda yapımı tamamlanan Haydar Aliyev İlkokulu'nda eğitim başlarken düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın bize talimatı vardı. '6 Şubat sabahı felaketi yaşanmadan önce 11 ilimizde kaç dersliğimiz varsa o dersliğimizi aşacak şekilde okul yapacaksınız' dedi. Şuan biz de bu çalışmayla yürüyoruz ve 6 Şubat öncesi derslik sayımıza ulaştık. Devam eden ihaleler, devam eden çalışmalar ve ihale programına alınan çalışmalar ile beraber önümüzdeki Eylül ayı itibariyle önceki sayının yüzde 10 fazlasına ulaşmış olacağız. Bu okulun fiziki yapısından ziyade tek millet iki devlet anlayışı ile iki liderin birlikteliği çok güzel bir örnek ve inşallah gelecek kuşaklara bu birliktelik daha güzel bir şekilde ulaştırılacak" diye konuştu.

Azerbeyca Milli Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ise, "Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği yalnız sözde değil daima emelde oluyor. Biz yüzyıllar boyu bir aile olduk" diye konuştu.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise, "Depremin etkilendiği 11 ilimizde 204 bin konutun yapımına başlandı. 76 bin konut yapımı tamamlanmıştır. Yıl sonuna kadar toplam 136 bin 850 konut ve idaremizdeki diğer konutlarla toplam 200 bin konut teslim edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a Okul Açılışı - Son Dakika

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