 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bilim Bakü Merkezi\'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, T3 Vakfı ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı'nın (ASAN Hizmet) ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde öğrencilere bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler veriliyor.

31.01.2024 23:57
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti

BAKÜ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, T3 Vakfı ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı'nın (ASAN Hizmet) ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Tekin, Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Bakü Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ve Bilim Bakü Müdürü Ahmet Köse ile bir araya gelen Tekin, merkezin faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Sınıfları da gezen Tekin, merkezde eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek hediyeler dağıttı.

Bakü Bilim Merkezi'nde 6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan mevcut ilgilerini arttırmak amacıyla 20 kişilik 6 adet laboratuvar bulunuyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi de bulunduğu merkezde öğrencilere doğa bilimleri, teknoloji, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım ve girişimcilik alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bakan Tekin, Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakan Ali Asadov ile görüşecek. Uluslararası Maarif Okulu ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmesi beklenen Tekin, akşam saatlerine doğru Azerbaycan'dan ayrılacak.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yusuf Tekin, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 01:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement